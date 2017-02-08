Трансфер Сергея Реброва в «Тоттенхэм» признан худшим в истории клуба

Трансфер нападающего Сергея Реброва признан худшим в истории «Тоттенхэма». В списке худших приобретений клубов АПЛ также присутствуют Жо и Умар Ниасс.

Переход форварда Сергея Реброва в «Тоттенхэм» из киевского «Динамо» летом 2000 года назван худшим за все время существования лондонского клуба. Напомним, что украинца приобрели за рекордные на тот момент для клуба 11 миллионов фунтов стерлингов.

В первый свой сезон Ребров забил четыре мяча в 39 встречах лондонцев, после чего был отправлен в аренду в «Фенербахче». Далее футболист выступал за «Вест Хэм», вернулся в «Динамо», а завершил карьеру в казанском «Рубине».