Трансфер Неймара в «Реал», жертвы «Барселоны» ради Гризманна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 марта.

1. Премьер-лига. 22-й тур. «Динамо» и «Краснодар» выдали безголевую ничью. «Рубин» одержал первую победу в 2018 году, «Уфа» дома обыграла «Анжи».

2. Лучшие тексты недели: Будущее Бэйла, настоящее «Локомотива» и прошлое Скиллачи.

3. Король Саудовской Аравии построит в Ираке самый большой футбольный стадион в мире.

Арена будет рассчитана на 135 000 человек.

4. «Барселона» продаст трех игроков ради приобретения Антуана Гризманна.

Выбор будет сделан между Рафиньей, Денисом Суаресом, Арда Тураном, Андре Гомешом и Алейшом Видалем.

5. Неймар сказал отцу, что не хочет возвращаться в «ПСЖ».

Бразилец попросил отца начать работу над его трансфером в «Реал» предстоящим летом.

Фото: Global Look Press

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