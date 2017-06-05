Трансфер Мохаммеда Салаха может стать рекордным для «Ливерпуля»

Футболист «Ромы» Мохаммед Салах близок к переходу в «Ливерпуль». Названа сумма, которую готов заплатить английский клуб за полузащитника.

Сообщается, что вместе с бонусами мерсисайдцы заплатят за 24-летнего египтянина свыше 35 миллионов фунтов (40 миллионов евро).

Таким образом, трансфер Салаха может стать рекордным в истории «Ливерпуля».

Пока самым дорогим остается переход Энди Кэрролла, за которого «красные» заплатили «Ньюкаслу» в 2011 году 35 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph