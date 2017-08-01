Трансфер Эмануэля Мамманы стал вторым по дороговизне среди защитников в истории РФПЛ

Автор: Дмитрий Темников 0

Эмануэль Маммана

Накануне из «Лиона» в «Зенит» перешел аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Стали известны детали данного трансфера.

По некоторым данным, петербуржцы заплатили за Мамману 16 миллионов евро. Эмануэль стал вторым в списке самых дорогих защитников, купленных в клуб Премьер-лиги. Первое место также занимает экс-игрок  «Зенита» Бруну Алвеш, который был куплен из «Порту» за 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 21-летний футболист провел за «львов» 17 игр. В данных встречах он отметился 1 голом.

Фото: Global Look Press
Источник: Football HD

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