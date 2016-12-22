«Трабзонспор» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Сердара Таски

«Трабзонспор» приостановил переговоры со «Спартаком» о переходе Сердара Таски. Турецкий клуб считает, что цена за защитника слишком завышена.

Переговоры между «Трабзонспором» и «Спартаком» о переходе защитника красно-белых Сердара Таски приостановлены. Турецкий клуб решил на некоторое время отложить переговоры по трансферу, так как передумал платить за немецкого футболиста 3 млн евро, о которых стороны ранее предварительно договорились.

По мнению «Трабзонспора», такая сумма является завышенной, поскольку контракт Таски со «Спартаком» истекает через полгода.

В текущем сезоне РФПЛ 29-летний футболист провёл в составе москвичей 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporx.com