«Трабзонспор» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Сердара Таски

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Таски

«Трабзонспор» приостановил переговоры со «Спартаком» о переходе Сердара Таски. Турецкий клуб считает, что цена за защитника слишком завышена. 

Переговоры между «Трабзонспором» и «Спартаком» о переходе защитника красно-белых Сердара Таски приостановлены. Турецкий клуб решил на некоторое время отложить переговоры по трансферу, так как передумал платить за немецкого футболиста 3 млн евро, о которых стороны ранее предварительно договорились.

По мнению «Трабзонспора», такая сумма является завышенной, поскольку контракт Таски со «Спартаком» истекает через полгода.

В текущем сезоне РФПЛ 29-летний футболист провёл в составе москвичей 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Sporx.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Семь защитников помогли «Спартаку» отстоять победу над «Ростовом»

Лидеры сборной России сыграют против Лихтенштейна

По бразильской системе. Как перестраивают «Лужники»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 