«Трабзонспор» и «Спартак» договорились о трансфере Сердара Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски в ближайшие дни перейдет в состав «Трабзонспора». Договоренность о трансфере между клубами уже достигнута – турки заплатят красно-белым € 3 млн.

Что касается условий личного контракта, то 23 декабря немецкий защитник турецкого происхождения должен прибыть в Трабзон для окончательного согласования сумм заработной платы и бонусов.

В текущем сезоне РФПЛ 29-летний Таски провел в составе «Спартака» 8 игр (7 в основном составе) и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат