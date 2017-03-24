Товарищеский матч. Сборная России уступила в Краснодаре ивуарийцам

Сборная России в товарищеском матче уступила сборной Кот-д’Ивуара. Два безответных гола принесли победу гостям с «Черного континента».
Товарищеский матч
СБОРНАЯ РОССИИ — СБОРНАЯ КОТ-Д’ИВУАРА 0:2 (0:1)
Краснодар. 24 марта.
Стадион «Краснодар»
Судья: Хэцеган Овидиу (Румыния)
Сборная России: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Семенов, Жирков (Комбаров, 71), Самедов, Полоз (Миранчук, 80), Ерохин, Зобнин, Головин (Газинский, 78), Бухаров (Канунников, 76).
Сборная Кот-д’Ивуара: Гбоуо, Багайоко, Дели, Кесси, Байи, Канон, Дукур, Дье, Сьо, Заа, Коджиа (Пепе).
Голы: 0:1 — Коджиа (30), 0:2 — Заа (70).
Предупреждения: Дье (38), Кудряшов (61), Байи (84).
13 (4) Удары (в створ) 8 (4)
15 Фолы 8
8 Угловые 6
3 Офсайды 2
62 %Владения мячом 38
И снова товарищеский матч, и снова стадион «Краснодар», и снова поражение… 24 марта сборная России провела свой первый матч в 2017 году. Игра проходила в равном ключе, однако ивуарийцы оказались удачливее и уже к 30-й минуте повели в счете после точного удара Жонатана Коджии. Россияне не сдались и усилили давление на ворота «неукротимых львов», однако совершить взятие ворот так и не удалось, а уже на 70-й минуте встречи Уилфрид Заа в одиночку разобрался со всей защитой сборной России и забил красивейший мяч в «рамку» Игоря Акинфеева.
Фото: пресс-служба сборной России
Источник: еженедельник «Футбол»