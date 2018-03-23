Товарищеский матч. Сборная России — сборная Бразилии. Онлайн дня

Сегодня сборная России возобновит подготовку к домашнему чемпионату миру товарищеским спаррингом против сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира ни разу не проигрывали нашей команде. Матч состоится в обновленных Лужниках в 19:00, а еженедельник «Футбол» расскажет все, что нужно знать перед игрой и проведет текстовую трансляцию.

14:30 — Виталий Мутко — о предстоящем матче

«Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити» — мировых грандов.

Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке.

К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется.

Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал.

Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм», – сказал Мутко. («Sports.ru»)

14:15 — Сегодня играем в белой форме!

С Бразилией сыграем в белой форме! Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/ps3RV9kMxk — Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2018

14:10 — Тите назвал стартовый состав Бразилии на матч с Россией. Алиссон будет капитаном

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав на товарищеский матч со сборной России.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус.

Капитаном бразильцев в этой игре будет голкипер «Ромы» Алиссон.

13:55 — Федор Кудряшов — о предстоящем матче

13:25 — На матче будут работать около 2 тысяч полицейских и росгвардейцев

Зрителей к стадиону «Лужники» на матч Россия – Бразилия начнут пускать в 16.00 по московскому времени.

«Всего в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при проведении футбольного матча между национальными сборными командами России и Бразилии будет задействовано около двух тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардии», – говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.

Будут работать станции метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и «Фрунзенская», а также станция «Лужники» МЦК.

12:45 — Болельщикам раздадут памятки со схемой выхода со стадиона

Руководитель московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев рассказал, как планируется избежать повторения проблем с выходом из «Лужников» после сегодняшнего матча Россия – Бразилия.

«Для посетителей матча между сборными России и Бразилии 23 марта департамент спорта и туризма совместно с департаментом транспорта выпустит специальные бейджи.

Они будут содержать схему выхода со стадиона для каждого из секторов и информацию о работе городского транспорта.

Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома.

После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, МЦК, наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом S1 и автомобилями такси», – сказал Гуляев. («Р-Спорт»)

12:15 — Яркий анонс от сборной России с участием Федора Смолова и Всевышнего.

12:00 — перед матчем вспоминаем самые красивые голы, забитые нашими в ворота селесао.

Пять лучших голов, забитых в матчах нашей команды с Бразилией! А какой гол понравился больше всего вам? @CBF_Futebol @TeamRussia 🔥⚽🥅 pic.twitter.com/xmbPTRFwAD — Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018

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