Товарищеский матч. Сборная России — сборная Бразилии. Онлайн дня

Сегодня сборная России возобновит подготовку к домашнему чемпионату миру товарищеским спаррингом против сборной Бразилии. Пятикратные чемпионы мира ни разу не проигрывали нашей команде. Матч состоится в обновленных Лужниках в 19:00, а еженедельник «Футбол» расскажет все, что нужно знать перед игрой и проведет текстовую трансляцию.
14:30 — Виталий Мутко — о предстоящем матче
«Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити» — мировых грандов.
Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке.
К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется.
Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал.
Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм», – сказал Мутко. («Sports.ru»)
14:15 — Сегодня играем в белой форме!
С Бразилией сыграем в белой форме! Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/ps3RV9kMxk
— Сборная России (@TeamRussia) March 22, 2018
14:10 — Тите назвал стартовый состав Бразилии на матч с Россией. Алиссон будет капитаном
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав на товарищеский матч со сборной России.
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус.
Капитаном бразильцев в этой игре будет голкипер «Ромы» Алиссон.
13:55 — Федор Кудряшов — о предстоящем матче
Фёдор Кудряшов: «Уверен, что игра будет интересная. Надеюсь, как и на матче с Аргентиной, будет полный стадион и болельщики горячо нас поддержат. А мы сделаем всё возможное, чтобы игра понравилась зрителям и тренер был доволен» 👍 ⠀ #СборнаяРоссии #СборнаяРоссииПоФутболу #ВместеМыКоманда Фото: @photoponomarev
13:25 — На матче будут работать около 2 тысяч полицейских и росгвардейцев
Зрителей к стадиону «Лужники» на матч Россия – Бразилия начнут пускать в 16.00 по московскому времени.
«Всего в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при проведении футбольного матча между национальными сборными командами России и Бразилии будет задействовано около двух тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардии», – говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.
Будут работать станции метро «Спортивная», «Воробьевы горы» и «Фрунзенская», а также станция «Лужники» МЦК.
12:45 — Болельщикам раздадут памятки со схемой выхода со стадиона
Руководитель московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев рассказал, как планируется избежать повторения проблем с выходом из «Лужников» после сегодняшнего матча Россия – Бразилия.
«Для посетителей матча между сборными России и Бразилии 23 марта департамент спорта и туризма совместно с департаментом транспорта выпустит специальные бейджи.
Они будут содержать схему выхода со стадиона для каждого из секторов и информацию о работе городского транспорта.
Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома.
После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, МЦК, наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом S1 и автомобилями такси», – сказал Гуляев. («Р-Спорт»)
12:15 — Яркий анонс от сборной России с участием Федора Смолова и Всевышнего.
Сегодня топ-матч! @TeamRussia — @CBF_Futebol — начало в 19:00! pic.twitter.com/WmEHjMmdKK
— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018
12:00 — перед матчем вспоминаем самые красивые голы, забитые нашими в ворота селесао.
Пять лучших голов, забитых в матчах нашей команды с Бразилией! А какой гол понравился больше всего вам? @CBF_Futebol @TeamRussia 🔥⚽🥅 pic.twitter.com/xmbPTRFwAD
— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2018