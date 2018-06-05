Товарищеский матч. Россия — Турция. Онлайн дня

Сегодня сборная России возобновит подготовку к домашнему чемпионату миру товарищеским спаррингом против сборной Турции. Встреча бронзовых призеров Евро-2008 станет четветртой. Одна победа у россиян, одна у наших гостей и одна ничья. Матч состоится на ВЭБ-Арене в 19:00, а еженедельник «Футбол» расскажет все, что нужно знать перед игрой и проведет текстовую трансляцию.

10:55 — На товарищеском матче сборных России и Турции ожидается аншлаг, сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Максимальная вместимость домашней арены ЦСКА, где завтра в 19.00 по московскому времени пройдет игра, составляет 30 тысяч человек.

«Есть проблема с сектором, где должны быть турецкие болельщики, на этом секторе 1200 мест, а турецкая федерация обещает 200 человек.

Мы туда уже сажать никого не будем. На игре должен быть полный стадион, на матче ориентировочно будет около 27 тысяч человек», – сказал Карпович. (ТАСС)

10:35 — Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от контрольного матча с командой России и оценил свой вклад в состав бразильской сборной.

«Опасность в товарищеском матче может исходить от любого игрока сборной России. Все футболисты могут показать результат, как во владении мячом, как в скорости, так и в дриблинге.

В атаке отметил бы Федора Смолова и Артема Дзюбу, в оборонительной линии потенциалом обладает Игорь Смольников, а в середине поля я бы отметил Далера Кузяева и Александра Самедова.

Россия проделала огромный путь для подготовки к чемпионату мира по футболу и завтра захочет завершить этот подготовительный цикл победой. Для нас же этот матч интересен тем, что мы можем посмотреть свою молодежь, которая сможет проявить себя». (ТАСС)

10:15 — Накануне игроки опредились с номерами на ЧМ-2018

10:00 — Материал РФС из нового автобуса сборной России

Эксклюзивные кадры из нового автобуса команды, где обычно видеосъемка строго запрещена, и тренировка на стадионе "ВЭБ Арена" — в материале РФС ТВ. pic.twitter.com/YhFrV8lUOC — Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2018

Фото: Global Look Press, Р-Спорт, Legion Media, Сергей Дроняев

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