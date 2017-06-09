Товарищеский матч. Россия и Чили сыграли вничью

Сборная России провела последний контрольный матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций с командой Чили. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Товарищеский матч
РОССИЯ — ЧИЛИ — 1:1 (0:0)
Москва. 9 июня.
Стадион «ВЭБ Арена».
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов (Камболов, 81), Шишкин, Комбаров (Жирков, 73), Самедов, Смольников (Ерохин, 66), Глушаков, Головин, Миранчук (Полоз, 60), Смолов (Бухаров, 86).
Чили: Эррера, Исла, Хара, Медель (Диас, 63), Босежур, П. Эрнандес (Сильва, 77), Видаль (Сагаль, 81), Арангис (Гутьеррес, 74), М. Родригес, Фуэнсалида (Санчес, 55), Варгас (Пинарес, 81).
Голы: 0:1 — Исла (56), 1:1 — Васин (67).
Предупреждения: Эрнандес (34), Глушаков (50), Хара (65).
15 (9) удары (в створ) 7 (5)
18 фолы 15
3 угловые 4
2 офсайды 1
39 % владения мячом 61
Фото: Еженедельник «Футбол»
Источник: Еженедельник «Футбол»