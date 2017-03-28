Товарищеский матч. Александр Бухаров приносит России ничью в матче с Бельгией

Сборная России провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку конфедераций. Соперником команды Станислава Черчесова стала сборная Бельгии.

Товарищеский матч

РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 3:3 (1:3)

Сочи. 28 марта.

Стадион «Фишт».

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Нойштедтер, Васин, Комбаров, Самедов, Дзагоев (Оздоев, 17, Миранчук, 72), Ерохин (Глушаков, 76), Зобнин, Канунников (Бухаров, 46), Полоз (Головин, 62)

Бельгия: Миньоле, Фоке, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Дембеле (Т.Азар, 85), Тилеманс (Витсель, 66), Наингголан, Миральяс (Мертенс, 66), Шадли (Феррейра-Карраско, 85), Бентеке (Лукаку, 85).

Голы: 1:0 — Васин (3), 1:1 — Миральяс (17, с пенальти), 1:2 — Бентеке (42), 1:3 — Бентеке (45), 2:3 — Миранчук (74), 3:3 — Бухаров (90).

9 (4) Удары (в створ) 8 (4)

11 Фолы 8

4 Угловые 2

2 Офсайды 2

62 % владения мячом 38

Начало матча порадовало российских болельщиков: уже на 3-й минуте счет открыл Виктор Васин. Но через несколько минут «красные дъяволы» сумели заработать и реализовать пенальти в ворота Игоря Акинфеева. Еще до перерыва Кристиан Бентеке оформил дубль и практически решил исход встречи. Но сначала вышедший на замену Миранчук сократил отставание в счете, а на последних минутах игры гол Бухарова спас сборную России от поражения. 3:3 — достойный результат, учитывая статус соперника. Однако российская команда по-прежнему не может одержать победу в этом году.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»