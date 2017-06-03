Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажут по «Матч ТВ»

Автор: Антон Муша 0

Сборная России

Изначально оба матча планировалось показать только на платном телеканале «Матч! Футбол 1». Однако сегодня появилась информация, что встречи будут доступны на эфирном телевидении.

Пресс-служба федерального телеканала «Матч ТВ» сообщила об изменении программы передач и подтвердила, что товарищеские матчи сборной России с командами Венгрии и Чили будут транслироваться в прямом эфире.

Контрольная игра с венграми состоится 5 июня в Будапеште, ее трансляция начнётся в 21:20 по московскому времени. Встреча между сборными России и Чили состоится 9 июня в Москве, начало эфира — в 18:50.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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Антон Муша

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