Товарищеская игра между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» состоится в марте

Московский «Спартак» и белградская «Црвена Звезда» договорились о проведении дружеской встречи. Об этом сообщается на официальном сайте сербского клуба.

Матч состоится 25 марта в Белграде. По неофициальным данным, игру посетят около 10 тысяч фанатов москвичей. Напомним, руководство сербов предложило «Спартаку» сыграть товарищескую встречу осенью прошлого года.

Последний матч между клубами-побратимами был датирован 5 сентября 2014 года. Встреча была приурочена к открытию домашней арены «Спартака».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФК «Црвена Звезда»