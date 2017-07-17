«Тоттенхэм» хочет приобрести Росса Баркли, «Эвертон» просит 50 миллионов фунтов

Автор: Евгений Морозов 0

Росс Баркли

«Тоттенхэм» пытается договориться с «Эвертоном» по трансферу полузащитника Росса Баркли. «Ириски» хотят получить от продажи 23-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

В свою очередь «шпоры» не готовы платить такую сумму, понимая, что за футболиста, у которого остался всего год по контракту, это слишком дорого. Ливерпульский клуб также осознает, что лучше отпустить хавбека за меньшие деньги сейчас, чем, возможно, не получить за него вообще ничего. Отмечается, что и те, и другие надеются найти компромисс до закрытия летнего трансферного окна.

Баркли является воспитанником «Эвертона». В минувшем сезоне он провел 39 матчей, забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Independent.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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