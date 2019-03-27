«Тоттенхэм» выразил желание принять Супербоул на своем новом стадионе

Президент «шпор» намерен принять главный матч сезона в американском футболе на новой клубной арене. Он также мечтает о создании первой европейской команды НФЛ.

Английский «Тоттенхэм Хотспур» выразил желание принимать на своем новом 62-тысячном стадионе домашние матчи команды НФЛ, а в будущем — Супербоул.

Ранее стало известно, что 3 апреля «Тоттенхэм» проведет первый матч на арене «Тоттенхэм Стэдиум». В этот день лондонский клуб в матче 31-го тура чемпионата Англии встретится с «Кристал Пэлас».

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви хочет, чтобы новый стадион его клуба стал домашней ареной для первой команды НФЛ (National Football League — главная лига американского футбола в Северной Америке) за пределами США, а также принять Супербоул — главный матч сезона НФЛ.

Напомним, что ранее «шпоры» выступали на стадионе «Уайт Харт Лэйн», который был демонтирован в мае 2017 года. Последние два года лондонцы проводили домашние матчи на стадионе «Уэмбли».

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror