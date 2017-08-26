«Тоттенхэм» согласовал трансфер Орье за 23 млн фунтов

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «ПСЖ» Серж Орье в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма». Лондонский клуб согласовал трансфер 24-летнего ивуарийского футболиста за 23 миллиона фунтов (около 25 млн евро).

По информации источника, единственное, что отделяет ивуарийца от перехода в лондонский клуб — отсутствие разрешения на работу. Вчера сообщалось, что Орье предоставлена рабочая виза на территории Англии, однако из-за проблем с законом переход пока не осуществился.

При этом защитник уже прошел медосмотр в лондонском клубе, а между сторонами согласована сумма перехода игрока за 23 миллиона фунтов (26 миллионов евро).

В новом клубе фулбек будет бороться за место в основном составе с Кираном Триппьером.

Орье станет лишь третьим новичком команды в летнее трансферное окно. Ранее клуб приобрел голкипера Пауло Гассанигу у Саутгемптона и защитника Давинсона Санчеса у Аякса.

Серж Орье выступает за ПСЖ с лета 2014 года, куда перебрался из Тулузы. В прошлом сезоне на его счету 32 поединка за парижский клуб во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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