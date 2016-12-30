«Тоттенхэм» согласовал контракт с Nike и будет получать около 30 миллионов фунтов за год

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с Nike. Контракт будет приносить «Тоттенхэму» приблизительно в три раза больше денег, то есть около 30 миллионов фунтов за год.

 На протяжении пяти сезонов техническим спонсором лондонской команды была компания Under Armour. За весь период сотрудничества «Тоттенхэм» получил 50 миллионов фунтов.

Со следующего сезона техническим спонсором станет Nike. Как сообщается, контракт будет приносить «Тоттенхэму» приблизительно в три раза больше денег, то есть около 30 миллионов фунтов за год.

Возможно, Nike впоследствии приобретет права на название нового стадиона лондонской команды. Арена должна быть готова к началу сезона-2018/19.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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