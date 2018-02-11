«Тоттенхэм» склоняется к продаже Гарри Кейна, «Спартак» хочет приобрести Эльмира Набиуллина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 10 февраля.

1. «Тоттенхэм» решил продать Гарри Кейна

Президент «шпор» Даниэль Леви рассчитывает за счет продажи форварда покрыть часть расходов на новый стадион.

2. «Спартак» постарается оформить трансфер Эльмира Набиуллина на следующей неделе

Красно-белые не оставляют попыток приобрести защитника «Рубина».

3. Форвард ЦСКА Аарон Оланаре отправился на сборы с «Амкаром»

Нигерийский нападающий присоединится к пермякам в Турции.

4. «Манчестер Юнайтед» хочет купить Иско

Сообщается, что Жозе Моуринью лично выразил интерес к футболисту «Реала».

5. Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» поставил новый рекорд посещаемости АПЛ

Предыдущее достижение, установленное на игре «шпор» с «Манчестер Юнайтед», продержалось меньше двух недель.

6. Шорт-трекист Семен Елистратов принес России первую медаль Олимпиады

Олимпийская команда из России завоевала первую награду.

Фото: Global Look Press

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