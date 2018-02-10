«Тоттенхэм» реши продать Харри Кейна

Автор: Евгений Морозов 0

Харри Кейн

Английский «Тоттенхэм» склоняется к тому, чтобы продать своего нападающего Гарри Кейна. Главным претендентом на футболиста является мадридский «Реал».

Президент «шпор» Даниэль Леви рассчитывает выручить за форварда не менее 200 миллионов евро. Этими средствами функционер хочет покрыть четверть стоимости нового стадиона клуба, на который нужно потратить 807 миллионов.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года (с перерывами на аренды) и провел в АПЛ 138 игр (100 голов).

Фото: Global Look Press
Источник: ABC.es

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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