«Тоттенхэм» прошел «Манчестер Сити», «Ливерпуль» забил четыре гола «Порту», Аяза Гулиева вернули в основной состав «Спартака». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 17 апреля.

1. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи. «Тоттенхэм» прошел «Манчестер Сити», «Ливерпуль» забил четыре гола «Порту»

Определились все полуфиналисты турнира: «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом», а «Ливерпуль» — с «Барселоной». 

2. Аяз Гулиев вернулся в основной состав «Спартака»

Ранее полузащитник подрался с гражданином США и сломал ему кости носа. Руководство красно-белых отстранило Аяза от игр в первой команде и оштрафовало его на 5 млн рублей.

3. «Ювентус» провел предварительные переговоры с Антонио Конте 

Итальянец уже возглавлял туринцев с 2011 по 2014 годы. 

4. Матео Ковачич может перейти в «Зенит»

В текущем сезоне игрока «Реала» арендовал «Челси». 

5. ФФУ лишила ФК «Сумы» статуса профессионального клуба за договорные матчи

Команда организовала 30 «договорняков» за 1,5 года и заработала около 10 млн евро. 

Фото: Global Look Press

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