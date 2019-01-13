«Тоттенхэм» озвучил «Реалу» стоимость Гарри Кейна, Павел Мамаев сыграет в матче между заключенными СИЗО «Бутырка». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 января.

1. Мунир Эль-Хаддади перешел из «Барселоны» в «Севилью»

Форвард, принадлежащий «Барселоне» с 2014 года, отказался продлевать контракт с каталонцами.

2. «Тоттенхэм» готов продать Гарри Кейна «Реалу» за 350 млн евро

Представители «галактикос» проконсультировались с руководством «шпор» по поводу трансфера Кейна.

3. Павел Мамаев сыграет в матче между заключенными СИЗО «Бутырка»

Есть вероятность, что в матче примут участие и другие футболисты РПЛ.

4. «Ахмат» пополнился игроком плоцкой «Вислы» Дамьяном Шиманьским

Трансфер стал вторым по прибыльности в истории польского клуба.

5. «Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Вильям Венкер продолжит карьеру в чемпионате Франции.

6. 13 января. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Эйбар»

Смотрите матчи ведущих европейских чемпионатов на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею