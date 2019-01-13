«Тоттенхэм» озвучил «Реалу» стоимость Гарри Кейна, Павел Мамаев сыграет в матче между заключенными СИЗО «Бутырка». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 января.
1. Мунир Эль-Хаддади перешел из «Барселоны» в «Севилью»
Форвард, принадлежащий «Барселоне» с 2014 года, отказался продлевать контракт с каталонцами.
2. «Тоттенхэм» готов продать Гарри Кейна «Реалу» за 350 млн евро
Представители «галактикос» проконсультировались с руководством «шпор» по поводу трансфера Кейна.
3. Павел Мамаев сыграет в матче между заключенными СИЗО «Бутырка»
Есть вероятность, что в матче примут участие и другие футболисты РПЛ.
4. «Ахмат» пополнился игроком плоцкой «Вислы» Дамьяном Шиманьским
Трансфер стал вторым по прибыльности в истории польского клуба.
5. «Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»
Вильям Венкер продолжит карьеру в чемпионате Франции.
6. 13 января. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Эйбар»
Смотрите матчи ведущих европейских чемпионатов на сайте еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press