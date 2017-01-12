«Тоттенхэм» может приобрести Росса Баркли

Росс Баркли в ближайшее время может сменить клуб. По имеющейся информации, 23-летний полузащитник «Эвертона» нужен «Тоттенхэму».

«Ириски» в ближайшее время усилят состав Морганом Шнайдерлином, что снизит шансы Баркли выходить на поле.

Ранее упоминалось об имеющихся конфликтах между Россом Баркли и главным тренером команды Рональдом Куманом, в связи с чем последний готов к продаже молодого англичанина и уже нашел, кем закрыть его позицию.

«Тоттенхэм» заинтересован в воспитаннике «Эвертона», однако трансфер наиболее вероятен в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована «Рома».

В текущем сезоне футболист провел во всех турнирах 21 матч, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Действующий контракт с клубом у Баркли завершается в 2018-м году.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror