«Тоттенхэм» готов продать Тоби Алдервейрелда в «МЮ» за 60 млн фунтов

Автор: Михаил Серебряков 0

Тоби

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может покинуть клуб в это трансферное окно. 29-летний игрок ранее не смог договориться с клубом о новом контракте.

«Тоттенхэм» не хочет отпускать бельгийца через год бесплатно.Лондонцы готовы продать Алдервейрелда в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов фунтов.

Изначально «Тоттенхэм» хотел выручить 75 миллионов, но с этой суммой переговоры заходят в тупик.

Ожидается, что переговоры будут проведены после ЧМ-2018, когда Тоби покинет расположение сборной Бельгии.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

 

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