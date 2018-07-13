«Тоттенхэм» готов продать Тоби Алдервейрелда в «МЮ» за 60 млн фунтов

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд может покинуть клуб в это трансферное окно. 29-летний игрок ранее не смог договориться с клубом о новом контракте.

«Тоттенхэм» не хочет отпускать бельгийца через год бесплатно.Лондонцы готовы продать Алдервейрелда в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов фунтов.

Изначально «Тоттенхэм» хотел выручить 75 миллионов, но с этой суммой переговоры заходят в тупик.

Ожидается, что переговоры будут проведены после ЧМ-2018, когда Тоби покинет расположение сборной Бельгии.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail