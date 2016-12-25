«Тоттенхэм» готов предложить 35 млн евро за полузащитника «Шальке» Макса Майера



Полузащитник «Шальке» Макс Майер может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Действующий контракт 21-летнего игрока с «Шальке» рассчитан до лета 2018 года.

Английский клуб готов предложить за Майера 35 миллионов евро. Возможно, сделка состоится в период летнего трансферного окна. «Тоттенхэм» уже предпринимал попытки приобрести футболиста прошедшим летом.

В текущем сезоне полузащитник провел за немецкий клуб в бундеслиге 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com