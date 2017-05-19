«Тосно» получил лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне

Отдел лицензирования Российского футбольного союза одобрил заявку клуба «Тосно» на следующий сезон, сообщает пресс-служба организации.Ранее заявка «Тосно», который по итогам сезона завоевал право выступать в российской Премьер-Лиге, была отклонена из-за проблем с домашним стадионом.

Накануне стало известно, что клуб будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Лицензии от РФС на следующий сезон также получили нижегородский «Олимпиец», московское «Торпедо», санкт-петербургское «Динамо», «Ротор-Волгоград», «Зенит-Ижевск» и курский «Авангард».

Фото: ФК «Тосно»

Источник: Официальный сайт РФС