«Тосно» не планирует приобретать Владимира Быстрова

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поговорил о футболисте «Краснодара» Владимире Быстрове. СМИ сообщают о возможном трансфере полузащитника в клуб из Ленинградской области.

«Откуда вообще появилась информация по полузащитнику «Краснодара» Быстрову? Могу с уверенностью сказать, что мы этого игрока покупать не планируем. На данный момент «Тосно» им не интересуется», — сказал Матюшенко.

В текущем сезоне 33-летний хавбек получает мало игровой практики в составе черно-зеленых. Футболист выходил на поле за «быков» в 7 матчах.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат

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