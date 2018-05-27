«Тосно» нашел источники финансирования. Бюджет на следующий сезон – 300-350 млн рублей

Автор: Евгений Морозов 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Обладатель Кубка России «Тосно» при соблюдении определенных требований может получить отсрочку при прохождении лицензирования для выступления в ФНЛ. Клуб нашел источники финансирования. «Тосно» опосредованно будут помогать Ленинградская область и одна из строительный компаний.

Бюджет «Тосно»в предстоящем сезоне планируется на уровне 300-350 миллионов рублей.

Проблема в том, что у клуба большие долги перед игроками на период до 1 января 2018 года – именно этот срок рассматривается при лицензировании. Переаттестация пройдет 30 мая.

В «Тосно» планируют составить график погашения задолженностей, но для получения лицензии необходимо письменное согласие всех футболистов о согласии на рассрочку платежей. До 30 мая осуществить это технически практически невозможно.

Не исключено, что РФС пойдет «Тосно» навстречу, если клуб предоставит финансовые гарантии.

Год назад в подобной ситуации «Томи» де-факто выдали условную лицензию до 30 июня. К установленному сроку томичи закрыли долги и приняли участие в первенстве ФНЛ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: сайт телеканала «Матч ТВ»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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