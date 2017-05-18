«Тосно» будет играть на стадионе «Петровский»

Футбольный клуб «Тосно» будет проводить свои домашние матчи сезона 17/18 на стадионе «Петровский». Об этом стало известно после встречи руководителей и игроков «Тосно» с губернатором Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор сообщил, что он в рамках петербургского международного экономического форума планирует переговоры с возможными партнёрами клуба. В переговорах примут участие руководители компании «Форт Групп» и представители бизнеса, выразившие заинтересованность в партнёрстве, спонсорстве либо иных схемах поддержки областной команды.

Клуб из Ленинградской области уже обеспечил себе прямой выход в РФПЛ со второго места. Чемпионом ФНЛ стало московское «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: Правительство Ленинградской области