«Тосно» бесплатно отвезет своих болельщиков в Волгоград на финал Кубка России в двух вагонах и самолете

Автор: Евгений Морозов 0
Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.
Теперь в Европе сыграет «Тосно» или курский «Авангард»

Руководство «Тосно» совместно с правительством Ленинградской области организует доставку своих болельщиков на финал Кубка России в Волгоград. Клуб довезет фанатов бесплатно.

«Совместно с правительством Ленинградской области посодействуем им с выездом на финал. Для болельщиков будут организованы два прицепных вагона к поезду. Кроме того, закажем специальный чартерный рейс.

Также игру в Волгограде смогут бесплатно посетить детские команды, которые стали победителями турнира «Кожаный мяч», – рассказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Напомним, финал Кубка России пройдет в Волгограде 9 мая. «Тосно» предстоит встретиться в этом матче с курским «Авангардом».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Матч ТВ»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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