«Торпедо» под руководством Игнашевича разгромило «Шеффилд»

Московское «Торпедо» забило пять мячей английскому «Шеффилду» в товарищеском матче, который состоялся в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Эта встреча стала дебютной для Сергея Игнашевича на посту главного тренера «черно-белых».

«Шеффилд» — старейший клуб мира, основанный в 1857 году, сейчас он выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии. «Торпедо», в свою очередь, в следующем сезоне сыграет в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нынешняя встреча была приурочена к празднованию 95-летия «Торпедо», которое клуб отметит 17 августа. В открытии матча принял участие посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу.

«Шеффилд» совершает предсезонное турне по России. Помимо «Торпедо» англичане сыграют с «Чертаново» (26 июня), ФК КФ (27 июня) и «Локомотивом-Казанка» (29 июня).

Товарищеский матч

«Торпедо» Москва, Россия – «Шеффилд» Англия – 5:0 (1:0)

Голы: Лебеденко, Т. Джикия – 2, Кертанов, Самсонов

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»

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