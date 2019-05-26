«Торпедо» и «Текстильщик» вышли в ФНЛ

Автор: Евгений Морозов 0

Торпедо

В ПФЛ определились два победителя зон. В следующем сезоне они сыграют в ФНЛ.

Зону «Центр» после разгрома «Сатурна» (4:1) выиграло «Торпедо», ставшее недосягаемым для идущего на втором месте «Сокола». С командой работает бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов.

В свою очередь, победителем зоны «Запад» досрочно стал ивановский «Текстильщик», который тренирует экс-хавбек «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев.

«Торпедо» провело в ПФЛ 4 последних сезона. В 2015-м году после вылета из РПЛ команда не смогла заявиться в ФНЛ и сразу опустилась во второй дивизион.

«Текстильщик» не играл в ФНЛ 11 лет. Последний раз – в сезоне-2007.

Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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