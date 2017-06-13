«Торино» отказался продать Андреа Белотти в «ПСЖ» за € 60 млн

Руководство «ПСЖ» предложило € 60 млн за нападающего «Торино» Андреа Белотти. Туринский клуб ответил отказом.

23-летний футболист оценивается в € 100 млн и дешевле продан не будет. Ранее информацию также подтвердил президент «Торино» Урбано Каиро.

Источник отмечает, что туринцам интересен вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, но в связи с жесткой позицией в отношении Белотти сделка, скорее всего, не состоится. Контракт 30-летнего Сиригу, который в сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Осасуну», истекает летом 2018 года.

Ранее предложение по Андреа Белотти сделал «Милан», но оно не устроило «Торино».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia