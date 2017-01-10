«Торино» не продаст Андреа Белотти меньше чем за 100 миллионов евро

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи рассказал о попытке «Арсенала» приобрести форварда итальянцев.

Ранее сообщалось, что лондонцы предложили за Белотти 65 миллионов евро.

Да, мы получили предложение от «Арсенала» по Белотти, но оно не соответствует стоимости игрока. Считаю, что Андреа стоит больше, чем нам предложили за него. Сейчас он никуда не собирается, мы хотим наслаждаться его игрой в нашей команде, а там видно будет. Мы планируем сохранить Белотти, поэтому прописали опцию выкупа в новом контракте — 100 миллионов евро для зарубежных клубов», – сообщил Петрачи в интервью итальянским СМИ.

Андреа Белотти перешел в «Торино» из «Палермо» в 2015 году. За 17 игр текущего сезона на счету 23-летнего нападающего 13 голов и 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia