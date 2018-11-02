Топ-клубы хотят заменить Лигу чемпионов Суперлигой, Дмитрий Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи», Никлас Бендтнер получил тюремный срок. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 ноября.

1. «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Лига чемпионов может перестать существовать в 2021 году.

2. Никлас Бендтнер получил реальный срок

Датчанин решил не отставать от Кокорина с Мамаевым и тоже отправился за решетку.

3. Дмитрий Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи»

Ранее гендиректор клуба Денис Рубцов сообщил, что «Енисей» не будет увольнять Аленичева до игры с дагестанцами.

4. Марко Верратти был пойман за вождением в нетрезвом виде

Уровень алкоголя в его крови в два раза превысил допустимый.

5. Ибрагимович выпустит вторую автобиографию

Первая книга футболиста вышла семь лет назад и пользуется огромной популярностью.

6. Айтор Каранка может возглавить «Спартак»

В московский клуб сватают действующего тренера «Ноттингем Форест».

Фото: Global Look Press

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