Топ-клубы хотят заменить Лигу чемпионов Суперлигой, Дмитрий Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи», Никлас Бендтнер получил тюремный срок. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 ноября.
1. «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу
Лига чемпионов может перестать существовать в 2021 году.
2. Никлас Бендтнер получил реальный срок
Датчанин решил не отставать от Кокорина с Мамаевым и тоже отправился за решетку.
3. Дмитрий Аленичев не будет готовить «Енисей» к матчу с «Анжи»
Ранее гендиректор клуба Денис Рубцов сообщил, что «Енисей» не будет увольнять Аленичева до игры с дагестанцами.
4. Марко Верратти был пойман за вождением в нетрезвом виде
Уровень алкоголя в его крови в два раза превысил допустимый.
5. Ибрагимович выпустит вторую автобиографию
Первая книга футболиста вышла семь лет назад и пользуется огромной популярностью.
6. Айтор Каранка может возглавить «Спартак»
В московский клуб сватают действующего тренера «Ноттингем Форест».
Фото: Global Look Press