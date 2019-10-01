Топ-10 лучших голов старта ПФЛ сезона-2019/20

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru представляет 10 лучших забитых мячей старта ОЛИМП – Первенства ПФЛ сезона-2019/20, выбранных с учетом мнения болельщиков, голосовавших в официальной группе Лиги в ВКонтакте.
Топ-10 лучших голов ПФЛ
- Никита Коробов («Сатурн»)
- Давид Караев («КАМАЗ»)
- Юрий Журавлев («Волгарь»)
- Алексей Миронов («Локомотив-Казанка»)
- Георгий Кабулов («Машук-КМВ»)
- Георгий Гонгадзе («Олимп»)
- Владислав Сысуев («Интер»)
- Дмитрий Сергеев («Зенит-2»)
- Сергей Захаров («Квант»)
- Александр Масловский («Иртыш»)
Источник: еженедельник «Футбол»