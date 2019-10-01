Топ-10 лучших голов старта ПФЛ сезона-2019/20

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru представляет 10 лучших забитых мячей старта ОЛИМП – Первенства ПФЛ сезона-2019/20, выбранных с учетом мнения болельщиков, голосовавших в официальной группе Лиги в ВКонтакте.

Топ-10 лучших голов ПФЛ

Никита Коробов («Сатурн») Давид Караев («КАМАЗ») Юрий Журавлев («Волгарь») Алексей Миронов («Локомотив-Казанка») Георгий Кабулов («Машук-КМВ») Георгий Гонгадзе («Олимп») Владислав Сысуев («Интер») Дмитрий Сергеев («Зенит-2») Сергей Захаров («Квант») Александр Масловский («Иртыш»)

Источник: еженедельник «Футбол»

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