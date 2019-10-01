Топ-10 лучших голов старта ПФЛ сезона-2019/20

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

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Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru представляет 10 лучших забитых мячей старта ОЛИМП – Первенства ПФЛ сезона-2019/20, выбранных с учетом мнения болельщиков, голосовавших в официальной группе Лиги в ВКонтакте.

Топ-10 лучших голов ПФЛ

  1. Никита Коробов («Сатурн»)
  2. Давид Караев («КАМАЗ»)
  3. Юрий Журавлев («Волгарь»)
  4. Алексей Миронов («Локомотив-Казанка»)
  5. Георгий Кабулов («Машук-КМВ»)
  6. Георгий Гонгадзе («Олимп»)
  7. Владислав Сысуев («Интер»)
  8. Дмитрий Сергеев («Зенит-2»)
  9. Сергей Захаров («Квант»)
  10. Александр Масловский («Иртыш»)

Источник: еженедельник «Футбол»

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