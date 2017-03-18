Тони Пьюлис: «Чувство, что Венгер хочет умереть тренером «Арсенала»

Сегодня состоится игра «Вест Бромвич» — «Арсенал». Накануне матча наставник хозяев Тони Пьюлис поделился мнением о главном тренере «канониров».

«У меня такое чувство, что Арсен, скорее всего, хочет умереть тренером «Арсенала». Венгер — человек футбола, и я полагаю, что руководство «канониров» полностью ему доверяет. Он войдёт в историю как величайший тренер «Арсенала». Думаю, он хочет управлять командой ещё пять-шесть лет.

Я считаю, что он отличный менеджер, потому что Арсен добился фантастических успехов. Он до сих пор управляет одним из величайших клубов Европы, и они могут финишировать в четвёрке лучших и выиграть Кубок Англии. Это было бы потрясающе».

В текущем сезоне «Арсенал» идет на пятом месте с 50 очками после 26 игр. «Вест Бромвич» расположился на восьмой позиции, набрав 40 очков за 28 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal