Тони Пулис: «Постараемся подписать Терри, если он будет доступен летом»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Джон Терри

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис заявил, что его клуб заинтересован в защитнике «Челси» Джоне Терри. Команда подпишет его, если тот будет доступен для трансфера после окончания этого сезона.

«Я всегда считал его хорошим игроком. Что касается запроса в январе, то мы лишь хотели узнать, какова ситуация, чтобы затем решить, стоит ли пытаться вступить в переговоры.

В январе мы делали запросы более чем по одному игроку. Вы упоминали Джона, но, наверное, есть трое-четверо других игроков, о доступности которых мы спрашивали, и запрос здесь — правильное слово, потому что мы не делали предложения. Мы лишь хотели узнать ситуацию, а ситуация была такова, что Джон хотел остаться в «Челси». Думаю, он захотел остаться там, чтобы затем уйти чемпионом.

Если он будет доступен летом, мы сядем и немного подумаем, что можем ему предложить, а что не можем. От этого и будем отталкиваться», — сказал Пулис.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky sports

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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