Тони Кроос не стал гарантировать, что продолжит карьеру в сборной Германии

Автор: Михаил Серебряков 0

Kroos

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после поражения от команды Южной Кореи (0:2) поделился мыслями о своем будущем в национальной команде. Заявив, что пока не может дать на этот вопрос четкий ответ. 

Хавбек заявил, что хотел бы подумать прежде, чем гарантировать продолжение своих выступлений в сборной.

«Что касается моего будущего в сборной Германии, то мыслей о завершении карьеры нет. Могу ли я гарантировать, что продолжу карьеру в сборной? Я хотел бы подумать.

Если говорить о том, доволен ли я своей игрой на чемпионате мира, то это совершенно второстепенно. Могу сказать, что отдал все силы, поэтому не буду говорить о конкретных своих действиях», — сказал Кроос.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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