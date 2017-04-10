Тони Адамс стал новым главным тренером «Гранады»

Испанская «Гранада» подписала контракт с английским специалистом. Об этом сообщает пресс-служба «насридов».

Новым главным тренером стал экс-капитан лондонского «Арсенала» Тони Адамс. Последним местом работы в качестве тренера для англичанина была азербайджанская «Габала», которую он покинул в 2011 году по семейным обстоятельствам.

После 31 тура Ла Лиги «Гранада» набрала 20 очков. За 7 матчей до конца чемпионата клуб находится в зоне вылета, занимая 19-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Гранада»