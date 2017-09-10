Томаш Росицки забил первый гол за «Спарту» впервые с 2000 года

Чешский полузащитник пражской «Спарты» Томаш Росицки отметился голом в игре против «Карвины». Данный мяч стал знаменательным.

Дело в том, что Росицки забил за родной клуб впервые с 2000 года. 36-летний футболист выступал за пражан до 2001 года, откуда позже перебрался в «Боруссию» из Дортмунда.

Росицки вернулся в «Спарту» из лондонского «Арсенала» перед началом прошлого сезона. Однако травмы помешали игроку выступать за команду — в общей сложности он провел на поле 18 минут.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Спарта»