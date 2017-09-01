Томаш Нецид перешел в пражскую «Славию»

Нападающий «Бурсаспора» Томаш Нецид вернулся в «Славию». Он является воспитанником команды.

Пражский клуб на своем официальном сайте объявил, что арендовал 29-летнего игрока на сезон-2017/18 с правом выкупа.

Нецид известен российским любителям футбола по выступлениям за московский ЦСКА с 2009 по 2015 год. В «Бурсаспор» он перешел из голландского «Зволле» летом 2015 года. Во второй половине прошлого сезона Нецид выступал в аренде за варшавскую «Легию». Чешский игрок провел шесть матчей в чемпионате Польши и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Славия»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»