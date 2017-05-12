Томас Тухель: «Наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Томас Тухель

В Дортмунде зреют перемены. Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель не уверен, что в следующем сезоне он вновь будет возглавлять команду.

В последнее время отношения между Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке стали достаточно натянутыми. «В данный момент я не тот человек, кому следовало бы задавать подобный вопрос. После этой недели с моей стороны было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии», — сказал Тухель.

Ранее сообщалось, что между Ватцке и Тухелем возник конфликт из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него. Контракт Тухеля с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.

В текущем сезоне дортмундская «Боруссия» идет третьем на месте в Бундеслиге, набрав 60 очков после 32 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport1

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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