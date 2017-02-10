Томас Тухель может возглавить лондонский «Арсенал»

Нынешний тренер «Боруссии» Дортмунд может сменить Бундеслигу на АПЛ. Ранее сообщалось, что Арсен Венгер продлит контракт с «Арсеналом», но официальной информации пока не было.

Как сообщают СМИ, Томас Тухель является главным кандидатом на пост главного тренера «канониров». Помимо Тухеля также рассматриваются Массимилиано Аллегри, Леонарду Жардим и Роберт Шмидт.

СМИ также сообщали, что Арсен Венгер может возглавить сборную Англии. Отметим, что сам француз не исключает такого варианта продолжения карьеры.

Арсен Венгер является главным тренером «Арсенала» с 1996 года. За это время французский специалист выиграл с «канонирами» 6 кубков Англии, столько же Суперкубков. Трижды под его руководством «Арсенал» становился чемпионом Англии. Последнее чемпионство было в сезоне 03/04.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает четвертую строчку и имеет в активе 47 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror.co.uk