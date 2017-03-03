«Томь» рассчиталась с игроками

«Томь» теперь не имеет никаких задолженностей перед футболистами. Об этом сообщил генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.

«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», — заявил Киселев.

Стоит напомнить, что из-за финансовых проблем многие футболисты покинули клуб в зимнее трансферное окно.

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«Томь» замыкает турнирную таблицу с 9-ю очками. Сегодня томские футболисты откроют вторую часть чемпионата страны матчем против «Ростова». Матч начнется в 19:00 по мск.

Фото: Официальный сайт «Томи»

Источник: Р-Спорт