«Томь» получит 200 миллионов рублей от «Газпром нефти»

Президент «Томи» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, рассказал, что клуб нашел деньги на погашение задолженностей. Клуб получил финансирование от «Газпром нефти» в размере 200 миллионов рублей.

«Деньги – 200 миллионов рублей – компанией «Газпром нефть» перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей.

«Томь» будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», – сказал Жвачкин.

В начале февраля гендиректор «Томи» Руслан Киселев заявил, что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть нынешний сезон в РФПЛ. Клуб после 17 туров с девятью очками занимает последнее 16-е место в РФПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт