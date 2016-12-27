«Томь» оштрафована за невыплату денег ЦСКА

Сегодня состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По ее итогам было принято решение о штрафовать один из клубов Премьер-Лиги.

Руководство РФС вынесло санкции в отношении «Томи». Летом 2016 года сибиряки взяли в аренду, а затем выкупили у московского ЦСКА футболиста Петра Тена. Однако томский клуб не заплатил «армейцам» полную сумму за данный трансфер. РФС обязал «Томи» выплатить московскому клубу штраф, сумма которого не называется.

После 17 туров зелено-белые набрали 9 очков и замыкают турнирную таблицу. ЦСКА же ушел на зимнюю паузу на 3-м месте, набрав 32 очка.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт РФС