Тоби Алдервейрелд сыграл в матче с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»

Поначалу никто не заметил подвоха. Пока что клуб не дает комментариев по поводу этого странного нюанса.

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сыграл в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) в форме без эмблемы «шпор». Клуб пока не объяснил произошедшее, но известно, что на форме других игроков «Тоттенхэма» брака не было.

Примечательно, что Алдервейрелд мог перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом, однако сделка не состоялась.

«Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонская команда с 9 очками в активе занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» заработал 15 очков и располагается на второй позиции, «Челси» опережает красных по разнице забитых и пропущенных голов.

Фото: официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур»

Источник: «Чемпионат»