Тоби Алдервейрелд сыграл в матче с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»

Поначалу никто не заметил подвоха. Пока что клуб не дает комментариев по поводу этого странного нюанса.
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сыграл в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) в форме без эмблемы «шпор». Клуб пока не объяснил произошедшее, но известно, что на форме других игроков «Тоттенхэма» брака не было.
Примечательно, что Алдервейрелд мог перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом, однако сделка не состоялась.
«Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонская команда с 9 очками в активе занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» заработал 15 очков и располагается на второй позиции, «Челси» опережает красных по разнице забитых и пропущенных голов.
Фото: официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур»
Источник: «Чемпионат»