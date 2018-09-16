Тоби Алдервейрелд сыграл в матче с «Ливерпулем» в форме без эмблемы «Тоттенхэма»

Автор: Владислав Маслов 0

Поначалу никто не заметил подвоха. Пока что клуб не дает комментариев по поводу этого странного нюанса.

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд сыграл в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:2) в форме без эмблемы «шпор». Клуб пока не объяснил произошедшее, но известно, что на форме других игроков «Тоттенхэма» брака не было.

Примечательно, что Алдервейрелд мог перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом, однако сделка не состоялась.

«Тоттенхэм» проиграл во втором матче подряд. Лондонская команда с 9 очками в активе занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ливерпуль» заработал 15 очков и располагается на второй позиции, «Челси» опережает красных по разнице забитых и пропущенных голов.

Фото: официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур»
Источник: «Чемпионат»

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