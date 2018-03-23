Тите: «Мы смогли воплотить в жизнь то, что отрабатывали»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился своим мнением о победе над сборной Бразилии. «Селесао» отправили в ворота Игоря Акинфеева три безответных гола.

— У вас остались какие-то сомнения по поводу тактики и состава на ЧМ?

— Я очень рад сегодняшней игре и сегодняшнему результату. Мы смогли воплотить в жизнь то, что отрабатывали. Я рад, что команда хорошо оснащена технически и независимо от сложностей реализовала свои моменты. Игроки справились с поставленной задачей, а значит, поняли мои идеи. Я очень рад этому и считаю, что команда полностью готова к чемпионату мира.

Кого из игроков сборной России вы хотели бы видеть в своей сборной?

Очень агрессивный игрок Головин. Хорошо технически оснащен Смолов, Миранчук также произвел впечатление, качественно и быстро реагирует на изменения ситуации на поле. Акинфеев игрок очень высокого качества и великолепный голкипер.

— Сегодня в первом тайме бразильцы испытывали определенные сложности. Что послужило поводом к преображению во втором тайме?

Нам нужно было прочувствовать и найти нужный момент, чтобы пробить защиту соперника. Мы много изучали движение и тактику россиян, чтобы найти подход к ним. В первом тайме мы прощупывали соперника, поэтому до перерыва наша игра смотрелась не так, как вы ожидали.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press

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