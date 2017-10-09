Тина Канделаки: «Приход в руководство «Матч ТВ» профессионалов только радует»

Тина Канделаки — генеральный продюсер «Матч ТВ». Она прокомментировала информацию о переходе канала под управление Comedy Club Production.

«Я приветствую любой системный подход в телевизионном бизнесе – будь то работа с контентом или работа с менеджерской структурой.

Наша команда старается рассказывать о спорте с помощью развлекательных форматов – и приход в руководство субхолдинга профессионалов, выпустивших множество успешных развлекательных проектов на ТВ, только радует», – сказала Канделаки.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»