Тина Канделаки: «Приход в руководство «Матч ТВ» профессионалов только радует»

Автор: Владимир Шевелев 0

Тина Канделаки

Тина Канделаки — генеральный продюсер «Матч ТВ». Она прокомментировала информацию о переходе канала под управление Comedy Club Production.

«Я приветствую любой системный подход в телевизионном бизнесе – будь то работа с контентом или работа с менеджерской структурой.

Наша команда старается рассказывать о спорте с помощью развлекательных форматов – и приход в руководство субхолдинга профессионалов, выпустивших множество успешных развлекательных проектов на ТВ, только радует», – сказала Канделаки.

Фото: Global Look Press
Источник: «Бизнес Online»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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