Тина Канделаки: «Мечтаем показывать матчи чемпионата Китая по «Матч ТВ»

Генеральный продюссер «Матч ТВ» Тина Канделаки поговорила о планируемых спортивных трансляциях на канале. Телеведущая заявила о возможных показах матчей китайской Суперлиги в России.

«Будут ли траснляции чемпионата Китая? Мечтаем об этом! Мне кажется, это будет интересно. Конечно, одни Халк с Витселем его не вытянут. Но все равно это будет зрелище мирового масштаба. Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ. Но пропускать его никак нельзя» — заявила Канделаки.

На «Матч ТВ» показывают главные игры тура в четырех европейских лигах. Однако руководство канала не смогло договориться о покупке прав на трансляции матчей Ла Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»